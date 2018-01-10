В Корее свыше 4 тысяч человек устроили бодрящее купание в зимнем море

Больше 4000 человек искупались в зимнем море во время фестиваля "Белый медведь" в южнокорейском Пусане

Участникам заплыва от трех до 82 лет. Такое массовое купание моржей проводится уже в 31-й раз.

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