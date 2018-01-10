В Корее свыше 4 тысяч человек устроили бодрящее купание в зимнем море

Участникам заплыва от трех до 82 лет. Такое массовое купание моржей проводится уже в 31-й раз.
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Больше 4000 человек искупались в зимнем море во время фестиваля "Белый медведь" в южнокорейском Пусане
Участникам заплыва от трех до 82 лет. Такое массовое купание моржей проводится уже в 31-й раз.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
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Сегодня в Ташкенте стартовали продажи импортного бензина марок Аи-95 и Аи-98 стоимостью 8500 и 9000 сумов за литр соответственно
Эмомали Рахмон и Абдулла Арипов обсудили снижение тарифов на товары и восстановление существующих железных дорог, а также предстоящий визит президента Узбекистана
Оставшиеся средства в размере 1 триллион и 42 миллиарда рублей были истрачены в декабре на покрытие дефицита федерального бюджета
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Белый дом назвал дату встречи Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа – переговоры президентов пройдут 16 января в Вашингтоне.
В Бишкеке начали эвакуировать машины за неправильную парковку - ГУОБДД определило стоимость услуг за эвакуацию автомобиля.
Делегации Таджикистана и Узбекистана вновь сядут за стол переговоров, чтобы решить вопрос о делимитации и демаркации государственных границ.