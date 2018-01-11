Регистан окажется в центре Москвы: скульптор о монументе Каримову

На сайте Фонда Ислама Каримова размещено видео с интервью Пола Дэя. По словам архитектора, по композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде. Он будет не возвышаться на пьедестале, а стоять на земле, он досягаем, доступен, находится в гармонии с окружающим миром.

Произведения, созданные Полом Дэем, получили широкое международное признание, одна из таких известных скульптурных композиций — монумент Королеве-матери, воздвигнутый в память о Елизавете, супруге короля Георга VI.

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