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Болельщикам ЧМ в России предложат отель на колесах

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Компания-разработчик предложит болельщикам чемпионата мира 2018 года в России воспользоваться мобильными отелями в случае нехватки мест в обычных гостиницах

Дом на колесах заменяет четырехзвездочный гостиничный номер, в нем могут поместиться четыре человека: есть двуспальная кровать и диван, который раскладывается.

В доме есть все необходимые удобства: душ, туалет, кухня.

Отель на колесах питается от солнечных батарей, расположенных на крыше. Процедура настройки и подготовки жилья для гостей занимает всего 10 минут.

Подробности об участниках и городах проведения ЧМ-2018 читайте в спецпроекте Sputnik.

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Гостиничный бизнес



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