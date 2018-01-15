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Ученики в Перми подрались на ножах, пострадали 15 человек

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© Ruptly.

Утром в понедельник, 15 января, в школе в Перми произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи

Юношей попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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