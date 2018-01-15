21:47 15 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты

Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекско-российские отношения (16)
16230

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов в рамках пресс-конференции в Ташкенте рассказал о наиболее популярных видах туризма у россиян, а также о перспективах снижения стоимости авиаперелетов

По словам Абдухакимова, россияне все активнее едут в Узбекистан на отдых и весь поток туристов можно разделить на три категории.

Турист из Узбекистана на горе Эльбрус
© uznews.uz
Мировые знаменитости будут рекламировать туризм в Узбекистане
"Есть туристы из центральной России, которые приезжают в Узбекистан, чтобы насладиться нашей культурой, попробовать национальную кухню, побывать в древних городах. Другая часть гостей — это россияне из мусульманских регионов — Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия. Эти люди приезжают к нам в том числе как паломники. С ними мы сейчас активно контактируем, главы этих регионов были у нас с визитами и мы договорились о сотрудничестве. Также развивается так называемый витаминный туризм, когда жители Сибири приезжают в межсезонье за фруктами. Чтобы оздоровиться", — отметил глава Госкомтуризма.

Он добавил, что из отдельных регионов России туристы приезжают и железнодорожным транспортом, что гораздо дешевле.

Что касается удешевления авиаперевозок, то, по словам Абдухакимова, это небыстрый и непростой вопрос, но работа в этом направлении ведется.

"Мы сейчас совместно с национальной компанией обсуждаем этот вопрос, и подвижки уже — снижены тарифы на внутренние авиарейсы. Касательно международного авиасообщения надо понимать, что для снижения цены туристы должны в стране оставлять больше денег, чтобы это окупалось. У нас с авиаперевозчиком понимание есть, думаю, скоро можно будет ждать хорошие новости на эту тему", — заключил глава Госкомтуризма.

По итогам первого полугодия 2017 года Узбекистан посетили более 1 миллиона иностранных туристов, из них из России — порядка 60 тысяч человек, что на 23% больше показателей 2016 года.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Узбекско-российские отношения (16)
Теги:
Госкомтуризм, Узбекистан, Россия, Туризм



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марат Бекетаев
    Как вернуть миллиард?

    Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев рассказал о судьбе замороженных за рубежом средств Национального фонда республики.

  • Обстрел лавинных очагов сотрудниками МЧС на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    Горы под огнем

    Артиллерийские расчеты привлекут к работе на двух лавиноопасных участках автодороги Бишкек-Ош, где проведут принудительный спуск лавин.

  • Военный парад в Худжанде по случаю 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан
    Парадный расчет

    В Душанбе отменили военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил Таджикистана – причина подготовка к еще более масштабному смотру войск.

  • Ваграм Багдасарян
    День выборов

    Выборы президента Армении пройдут 2 марта, но в правящей Республиканской партии пока не обсуждали возможных кандидатов на пост главы государства.

  • Пожар
    Идентификация Альпса

    Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.

  • Пульт и телевизор
    Битва за экран

    В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.

  • Танк-памятник в Леушенах
    Осквернение памяти

    Сразу три памятника Великой Отечественной войне одинаковым образом осквернены в период зимних праздников в Молдове.

  • Юри Ратас показывает свой кабинет датскому коллеге Ларсу Лёкке Расмуссену
    Цифровой ген

    Почему заявление эстонского премьера о цифровом гене может шокировать генетиков, но только не датского премьер-министра.

  • Обесточенные высоковольтные линии электропередачи
    Да будет свет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил проработать вопрос доставки и установки газотурбинного генератора на 25 мегаватт, который республике выделила Россия.

  • Марат Бекетаев
    Как вернуть миллиард?

    Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев рассказал о судьбе замороженных за рубежом средств Национального фонда республики.

  • Обстрел лавинных очагов сотрудниками МЧС на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    Горы под огнем

    Артиллерийские расчеты привлекут к работе на двух лавиноопасных участках автодороги Бишкек-Ош, где проведут принудительный спуск лавин.

  • Военный парад в Худжанде по случаю 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан
    Парадный расчет

    В Душанбе отменили военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил Таджикистана – причина подготовка к еще более масштабному смотру войск.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты
Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты
Сила узбекского паспорта
Сила узбекского паспорта: где не нужна виза

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054