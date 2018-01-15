Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты

Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов в рамках пресс-конференции в Ташкенте рассказал о наиболее популярных видах туризма у россиян, а также о перспективах снижения стоимости авиаперелетов

По словам Абдухакимова, россияне все активнее едут в Узбекистан на отдых и весь поток туристов можно разделить на три категории.

"Есть туристы из центральной России, которые приезжают в Узбекистан, чтобы насладиться нашей культурой, попробовать национальную кухню, побывать в древних городах. Другая часть гостей — это россияне из мусульманских регионов — Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия. Эти люди приезжают к нам в том числе как паломники. С ними мы сейчас активно контактируем, главы этих регионов были у нас с визитами и мы договорились о сотрудничестве. Также развивается так называемый витаминный туризм, когда жители Сибири приезжают в межсезонье за фруктами. Чтобы оздоровиться", — отметил глава Госкомтуризма.

Он добавил, что из отдельных регионов России туристы приезжают и железнодорожным транспортом, что гораздо дешевле.

Что касается удешевления авиаперевозок, то, по словам Абдухакимова, это небыстрый и непростой вопрос, но работа в этом направлении ведется.

"Мы сейчас совместно с национальной компанией обсуждаем этот вопрос, и подвижки уже — снижены тарифы на внутренние авиарейсы. Касательно международного авиасообщения надо понимать, что для снижения цены туристы должны в стране оставлять больше денег, чтобы это окупалось. У нас с авиаперевозчиком понимание есть, думаю, скоро можно будет ждать хорошие новости на эту тему", — заключил глава Госкомтуризма.

По итогам первого полугодия 2017 года Узбекистан посетили более 1 миллиона иностранных туристов, из них из России — порядка 60 тысяч человек, что на 23% больше показателей 2016 года.

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