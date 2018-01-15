Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты

По словам Абдухакимова, россияне все активнее едут в Узбекистан на отдых и весь поток туристов можно разделить на три категории.
Он добавил, что из отдельных регионов России туристы приезжают и железнодорожным транспортом, что гораздо дешевле.
Что касается удешевления авиаперевозок, то, по словам Абдухакимова, это небыстрый и непростой вопрос, но работа в этом направлении ведется.
"Мы сейчас совместно с национальной компанией обсуждаем этот вопрос, и подвижки уже — снижены тарифы на внутренние авиарейсы. Касательно международного авиасообщения надо понимать, что для снижения цены туристы должны в стране оставлять больше денег, чтобы это окупалось. У нас с авиаперевозчиком понимание есть, думаю, скоро можно будет ждать хорошие новости на эту тему", — заключил глава Госкомтуризма.
По итогам первого полугодия 2017 года Узбекистан посетили более 1 миллиона иностранных туристов, из них из России — порядка 60 тысяч человек, что на 23% больше показателей 2016 года.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.