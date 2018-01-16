Назарбаев — первый президент, с которым Трамп встречается в Белом доме

В аэропорту Вашингтона главу Казахстана встречали представители Белого дома, посол США в Казахстане Джордж Крол

Военнослужащие армии США торжественным маршем вынесли флаги двух стран.

В ходе визита планируется встреча Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом. Казахстанский лидер станет первым главой иностранного государства, которого Трамп примет в Белом доме, передает Sputnik Казахстан.

Также глава Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Казахстан в январе председательствует в Совбезе ООН.

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