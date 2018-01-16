Сафаев: национальная безопасность - это не только армия и силовики

По словам сенатора, принятие новой стратегии национальной безопасности — это реакция на новые мировые реалии и быстро меняющуюся международную ситуацию. Кроме того, вооруженные силы и правоохранительные органы нуждаются в дальнейшем укреплении и совершенствовании с учетом мирового опыта.
Говоря о ключевых угрозах, Сафаев заметил, что в обеспечении нацбезопасности не стоит зацикливаться лишь на традиционных угрозах — терроризм, экстремизм и так далее. Проблему нужно искать в первопричинах.
"Необходим комплексный подход. Нужно работать с молодежью, обеспечивать ей качественное и востребованное образование, а затем работу. В этом смысле высока роль махали и других институтов самоуправления и представителей гражданского общества", — подчеркнул сенатор.
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