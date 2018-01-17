В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку

Как это было, смотрите на видео, полученном с камеры, установленной на шлеме одного из бригады пожарных.
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Американский пожарный Скотт Строуп стал героем, когда поймал девочку, сброшенную ее отцом с третьего этажа горящего здания
Как это было, смотрите на видео, полученном с камеры, установленной на шлеме одного из бригады пожарных.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
Первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса Садык Сафаев рассказал, зачем Узбекистан разрабатывают новую оборонную стратегию и с какими вызовами страна может столкнуться уже в этом году.
В аэропорту Вашингтона главу Казахстана встречали представители Белого дома, посол США в Казахстане Джордж Крол
Глава Государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов в рамках пресс-конференции в Ташкенте рассказал о наиболее популярных видах туризма у россиян, а также о перспективах снижения стоимости авиаперелетов.
Утром в понедельник, 15 января, в школе в Перми произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи
Завод по производству гипсокартонных листов "Бухарагипс" приостановил деятельность до 1 марта 2018 года в связи с ремонтными работами по увеличению производственных мощностей предприятия
Акция распространяется на все виды гостиничных услуг, срок окончания — 10 марта этого года
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Почему кинопрокатные компании Молдовы отказываются показывать российский фильм "Движении вверх" о победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде?
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Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.
Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.
Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.