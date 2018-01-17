В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку

Американский пожарный Скотт Строуп стал героем, когда поймал девочку, сброшенную ее отцом с третьего этажа горящего здания

Как это было, смотрите на видео, полученном с камеры, установленной на шлеме одного из бригады пожарных.

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