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Звонки со всего света поступают в штаб после трагедии с автобусом

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Оперативный штаб начал работу в Актобе сразу после поступления информации о страшном пожаре в автобусе, в котором погибли 52 человека. Звонки на горячую линию не прекращаются уже несколько часов

"В основном звонят по пострадавшим. Точного списка, кто погиб, у нас пока нет. Звонят родственники выживших водителей, возможные родственники. Они звонят и уточняют даты рождения, чтобы было с чем сравнить и понять, действительно ли он их родственник. Также звонят журналисты, из посольств других республик — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, также обращались из посольств Великобритании и Франции. Они уточняют, были ли их граждане в данном автобусе", — рассказала главный специалист-психолог оперативного штаба Алена Мингазова.

Что происходит в оперативном штабе, смотрите на видео Sputnik Казахстан.

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Теги:
граждане Узбекистана, авария, автобус, Казахстан



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  • Пепельница с окурками, архивное фото
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    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

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