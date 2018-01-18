Пострадавших при пожаре в автобусе могут выписать уже в пятницу

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Актобе Рахымжан Арыстан рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в автобусе на трассе Шымкент — Самара

"Доставлены пять человек, ожоги незначительные — кистей, лица, в основном они пострадали от угарного газа. Трое — казахстанцы, двое — жители Узбекистана. Они сейчас находятся в отделении реанимации, мы обязаны их туда положить. Состояние — средней степени тяжести", — сообщил врач Sputnik Казахстан.

По его словам, проблем с медикаментами нет, всю необходимую помощь пострадавшие получают. Уже в пятницу все пять человек могут быть выписаны на амбулаторное лечение.