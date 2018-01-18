Пострадавших при пожаре в автобусе могут выписать уже в пятницу

"Доставлены пять человек, ожоги незначительные — кистей, лица, в основном они пострадали от угарного газа. Трое — казахстанцы, двое — жители Узбекистана. Они сейчас находятся в отделении реанимации, мы обязаны их туда положить. Состояние — средней степени тяжести", — сообщил врач Sputnik Казахстан.
По его словам, проблем с медикаментами нет, всю необходимую помощь пострадавшие получают. Уже в пятницу все пять человек могут быть выписаны на амбулаторное лечение.
Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса.
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