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Подросток напал на учителя и поджег класс русского языка в Улан-Удэ

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© Ruptly.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу

"Мальчик — сын прапорщика, но его родители в разводе, и отец не живет с ними", — сказал источник РИА Новости.

По его словам, в школе, где произошло нападение, действительно не было охраны. "Раньше предлагалось поставить там охрану, но было решено, что это излишне", — добавил источник.

По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, при ЧП в школе пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко ("Единая Россия") считает, что необходимо разработать единые регламент и стандарты обеспечения безопасности в школах.

"Нужно разрабатывать единый для всей России регламент и единые стандарты обеспечения безопасности для всех образовательных учреждений страны, согласно которым специалисты с учетом целого ряда факторов и требований, в том числе пожарной безопасности, будут определять, где должны располагаться эвакуационные выходы, турникеты, камеры видеонаблюдения и так далее", — сказал Сапко в ходе пленарного заседания в пятницу.

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Теги:
нападение, Улан-Удэ, Россия



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