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В Бразилии автомобиль протаранил толпу людей

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RUPTLY / Associated Press

При наезде погиб восьмимесячный ребенок, всего пострадали около пятнадцати человек

В бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

При наезде погиб восьмимесячный ребенок, всего пострадали около пятнадцати человек. Инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана.

Полиция задержала водителя, им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, ставший причиной потери контроля над транспортным средством.

Сразу после ЧП водителя едва не избили свидетели происшествия, полиции удалось забрать его у разъяренных людей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

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Теги:
Бразилия, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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