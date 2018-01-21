Друзья ползучие: девочка предпочитает змей куклам

Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
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Девятилетняя школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть
Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
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