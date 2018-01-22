В Ташкенте тепло и вкусно готовят: что белорусы думают об узбеках

По мнению белорусов, узбекистанцы — это очень добрый и трудолюбивый народ, а многие минчане высказали желание посетить Ташкент и отведать традиционную узбекскую кухню

Sputnik / Виталий Белоусов Перезагрузка: Ташкент и Минск готовят новый прорыв в отношениях

Узбекистан и Белоруссия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Корреспонденты Sputnik Беларусь решили узнать у жителей Минска, что они знают об Узбекистане и что думают об узбекистанцах.

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