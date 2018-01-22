В Ташкенте тепло и вкусно готовят: что белорусы думают об узбеках

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По мнению белорусов, узбекистанцы — это очень добрый и трудолюбивый народ, а многие минчане высказали желание посетить Ташкент и отведать традиционную узбекскую кухню
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Девятилетняя школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть
Самую большую подводную пещеру в мире образуют две крупные пещеры Сак-Актун и Дос-Охос, расположенные вблизи города Тулум в мексиканском штате Кинтана-Роо
Белый тигр - без ума от игр с мячом, его самый любимый вид спорта- футбол
При наезде погиб восьмимесячный ребенок, всего пострадали около пятнадцати человек
Операция по извлечению игл продолжалась девять часов, извлечено 13 иголок, остальные три будут удалены во время следующей операции. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело
Компания прекратила регистрацию заявок на автомобили данной модели
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева высоко оценила реформы, связанные с либерализацией экономики в Узбекистане, назвав этот шаг "открытием экономики и возможностью развития торговли"
В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.
За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.
Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов
После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.
Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.
О развитии зимних видов спорта в Абхазии рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски".
Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?
В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.
В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов
Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.
Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.
В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.
В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.
За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.
Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов