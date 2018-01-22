Бездомные хаски в упряжке: собаки катают людей, чтобы не зачахнуть

Найденных и спасенных хаски лечат, реабилитируют и приучают к ездовому спорту

Трудно поверить, но почти у всех этих собак трагическая судьба. Кого-то бросили, другие потерялись, некоторые были спасены от расстрела.

Но их приютили в подмосковной Рузе, где они теперь катают взрослых и детей на санях.

Найденных и спасенных хаски лечат, реабилитируют и приучают к ездовому спорту. Ведь физическая деятельность для собак этой породы обязательна, без нее они чахнут.

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