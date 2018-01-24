Угадай, что я думаю: в Лондоне показали распознающий эмоции автомобиль

Британские разработчики представили концепт машины с системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека.

"Это Buzz Car, который контролирует эмоциональное состояние водителя через некие психологические датчики. Они считывают то, что делает тело, и то, как водитель неосознанно, эмоционально реагирует на ситуацию", — сказал Каван Фианс, технический дизайнер машины.

В стекла Buzz Car вмонтированы 82 светодиодные панели. Информация выводится на них в виде световых эффектов, которые меняют цвет и рисунок в ответ на изменение настроения водителя.

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