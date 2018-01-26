Денежный дождь: в США трассу засыпало банкнотами после ДТП

На скоростной трассе штата Иллинойс произошла авария с участием автомобиля, перевозившего деньги для игровых автоматов, водитель превысил скорость и не смог справиться с управлением

В США машина, перевозившая деньги для игровых автоматов, попала в аварию, в результате чего дорога оказалась усыпана банкнотами номиналом пять, десять и двадцать долларов. По этой причине скоростная трасса штата Иллинойс была перекрыта.

Отмечается, что виновником происшествия стал водитель машины с деньгами. Во время движения он превысил скорость и не смог справиться с управлением, врезался в ограждение, затем столкнулся с другим автомобилем. Водитель третьей машины, пытаясь объехать их, тоже врезался в ограждение. Никто не пострадал.

На то, чтобы собрать все купюры с дороги, ушел час. Количество собранных денег не сообщается.