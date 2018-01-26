21:44 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог

Получить короткую ссылку
Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (45)
114 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 узбекистанца, привезли в суд для определения меры пресечения

Началось досудебное расследование по статье 345 пункт 4 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает причастными к делу трех водителей автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.

Прокуратура ходатайствует о необходимости взятия подозреваемых под арест, сами водители просят отпустить их под залог.

Утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам (водители автобуса) и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (45)
Теги:
Казахстан, Судебная власть



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
Водителей сгоревшего автобуса привезли в суд в Актобе
Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054