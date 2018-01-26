Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог

Водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 узбекистанца, привезли в суд для определения меры пресечения

Началось досудебное расследование по статье 345 пункт 4 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает причастными к делу трех водителей автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.

Прокуратура ходатайствует о необходимости взятия подозреваемых под арест, сами водители просят отпустить их под залог.

Утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам (водители автобуса) и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.