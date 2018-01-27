В борьбе с соперником и снегом: триумф Узбекистана на чемпионате Азии

Молодежная команда Узбекистана в возрасте до 23 лет стала чемпионом Азии по футболу, в решающем матче победив соперников из Вьетнама со счетом 2:1

Игра проходила в очень тяжелых условиях: из-за сильного снегопада встречу приходилось постоянно приостанавливать, чтобы технические службы смогли расчистить поле и разделительные линии, которых просто не было видно.

Узбекистанцы первым открыли счет в начале игры, но до перерыва успели пропустить ответный гол. Во втором тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, доведя игру до дополнительного времени.

Вьетнамцы, дошедшие до финала через серии послематчевых пенальти, и на этот раз рассчитывали выявить победителя в этой дуэли вратарей, но за две минуты до истечения дополнительного времени игрок узбекской сборной Андрей Сидоров после розыгрыша углового отправил мяч в сетку, принеся команде победу.

Как проходила эта непростая во всех отношениях встреча и как ликовали узбекские игроки и болельщики, смотрите в видеоподборке.