В борьбе с соперником и снегом: триумф Узбекистана на чемпионате Азии

Игра проходила в очень тяжелых условиях: из-за сильного снегопада встречу приходилось постоянно приостанавливать, чтобы технические службы смогли расчистить поле и разделительные линии, которых просто не было видно.
Вьетнамцы, дошедшие до финала через серии послематчевых пенальти, и на этот раз рассчитывали выявить победителя в этой дуэли вратарей, но за две минуты до истечения дополнительного времени игрок узбекской сборной Андрей Сидоров после розыгрыша углового отправил мяч в сетку, принеся команде победу.
Как проходила эта непростая во всех отношениях встреча и как ликовали узбекские игроки и болельщики, смотрите в видеоподборке.