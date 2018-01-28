Морпехи Северного флота в деле: учения в жестких условиях

Военные отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, а также выполнили стрельбы в условиях недостаточной видимости
Морские пехотинцы провели тренировки в максимально приближенным к арктическим условиях
Военные отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, а также выполнили стрельбы в условиях недостаточной видимости
Молодежная команда Узбекистана в возрасте до 23 лет стала чемпионом Азии по футболу, в решающем матче победив соперников из Вьетнама со счетом 2:1. Решающий гол забил Андрей Сидоров за две минуты до конца дополнительного времени.
Тайваньский парикмахер освоил искусство выбривания портретов на затылках своих клиентов
Водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 узбекистанца, привезли в суд для определения меры пресечения
В результате аварии погибли все члены экипажа
В Сурхандарьинской области Узбекистана произведены назначения на ключевые должности в РУВД и УВД
Хоким Самарканда Фуркат Рахимов в ходе своего пребывания в Испании посетил Валенсию, чтобы изучить опыт развития туристической сферы в регионе
В заседании диалога приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Японии
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Госдума ратифицировала соглашение между Москвой и Сухумом о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами россиян, живущих в Абхазии.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?
Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.