Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент чествовал победителей ЧА

Молодежную сборную Узбекистана по футболу встретили со всеми почестями, подобающими чемпиону Азии: тысячи жителей Ташкента несмотря на мороз и поздний час пришли в столичный аэропорт чтобы поздравить спортсменов с победой

Команда прилетела из Китая поздним вечером, но перед зданием аэропорта Ташкента их ждали тысячи болельщиков, многие пришли в этот поздний и морозный по местным меркам час целыми семьями — с детьми и пожилыми родителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров Тысячи ташкентцев в мороз вышли встречать чемпионов Азии

Команду, победившую в азиатском турнире, встречали музыканты с национальными инструментами, а также тысячи болельщиков с флагами. Часть из них собрались перед залом ожидания, где игроки рассаживались на специально приготовленные для них двухэтажные автобусы с открытыми крышами, другие — выстроились вдоль центральных улиц, провожая торжественный кортеж радостными криками.

Еще часть горожан сопровождала триумфальную процессию на автомобилях, из окон которых во все стороны развивались национальные флаги.

Сборная Узбекистана U23 по футболу 27 января в тяжелом поединке одолела в дополнительное время команду Вьетнама, вырвав победу за две минуты до конца добавленного времени. Итоговый счет поединка, который проходил под сильнейшим снегопадом, 2:1.

Молодых спортсменов с этим успехом поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.