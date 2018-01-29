Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент чествовал победителей ЧА

Команда прилетела из Китая поздним вечером, но перед зданием аэропорта Ташкента их ждали тысячи болельщиков, многие пришли в этот поздний и морозный по местным меркам час целыми семьями — с детьми и пожилыми родителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Еще часть горожан сопровождала триумфальную процессию на автомобилях, из окон которых во все стороны развивались национальные флаги.
Сборная Узбекистана U23 по футболу 27 января в тяжелом поединке одолела в дополнительное время команду Вьетнама, вырвав победу за две минуты до конца добавленного времени. Итоговый счет поединка, который проходил под сильнейшим снегопадом, 2:1.
Молодых спортсменов с этим успехом поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.