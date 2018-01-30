Потолок обрушился на станции метро в Грузии

Потолок обрушился на эскалаторы, по которым ехали пассажиры, передает Sputnik Грузия. На место ЧП были вызваны спасатели и бригады медиков. Станцию сразу закрыли.

В результате происшествия пострадали 14 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что все траты на лечение покроют городские власти.

На станции сейчас работают ремонтные бригады.

"Варкетили" — конечная на основной, "красной" ветке метро, она обслуживает юго-восточную окраину столицы, где расположено несколько крупных микрорайонов. Ранее сообщалось, что в прошлом году на станции проводились ремонтные работы.