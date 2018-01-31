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Тимур Вайнштейн: "Ты супер" - это конкурс о душе, судьбах и детях

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (3)
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Sputnik/Арпи Бегларян

Продюсер телеканала НТВ Тимур Ванштейн поделился впечатлениями об участниках проекта "Ты супер"

Второй по счету Международный вокальный конкурс "Ты супер!", в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, и бессменным партнером которого выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik, стартует 10 февраля в 20.00 на НТВ.

"Дети из всех стран СНГ до сих пор общаются друг с другом. И то, что их поддерживает Sputnik, то, что они получают стипендии, это здорово. В дальнейшем дети могут эти деньги использовать на свое профессиональное образование, мне кажется это очень важным", — рассказал Вайнштейн об участниках проекта.

На протяжении нескольких месяцев 83 участника со сложными судьбами из 13 стран — России, ближнего зарубежья, стран Балтии, а теперь еще Германии и Сирии будут бороться за звание самого талантливого юного певца.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (3)
Теги:
Ты супер, СНГ, Узбекистан



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