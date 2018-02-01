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Виктор Дробыш o втором сезоне "Ты супер!": я готовлюсь сдерживать слезы

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (5)
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Sputnik / Арпи Бегларян

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш вошел в состав жюри второго сезона международного конкурса "Ты супер"

О том, что ощущает композитор накануне старта нового сезона, Дробыш рассказал корреспонденту Sputnik.

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко
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"Этот проект — настолько глубокая история. Мы многое пережили вместе с участниками. Я даже стал по-другому относиться к воспитанию своих детей. Ты начинаешь понимать другие ценности. В ожидании второго сезона проекта я готовлюсь к эмоциям, которые должен сдерживать. Все-таки мальчики не плачут. Но, думаю, ситуация будет близка к этому. Придется кому-то говорить "да", а кому-то "нет"", — поделился музыкант.

Детский вокальный конкурс "Ты супер" начнут показывать на телеканале НТВ с 10 февраля. Цель конкурса — помочь ребятам из приемных и опекунских семей, воспитанникам школ-интернатов и детских домов реализовать себя в творчестве.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (5)
Теги:
Ты супер



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