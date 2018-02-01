Виктор Дробыш o втором сезоне "Ты супер!": я готовлюсь сдерживать слезы

О том, что ощущает композитор накануне старта нового сезона, Дробыш рассказал корреспонденту Sputnik.

"Этот проект — настолько глубокая история. Мы многое пережили вместе с участниками. Я даже стал по-другому относиться к воспитанию своих детей. Ты начинаешь понимать другие ценности. В ожидании второго сезона проекта я готовлюсь к эмоциям, которые должен сдерживать. Все-таки мальчики не плачут. Но, думаю, ситуация будет близка к этому. Придется кому-то говорить "да", а кому-то "нет"", — поделился музыкант.

Детский вокальный конкурс "Ты супер" начнут показывать на телеканале НТВ с 10 февраля. Цель конкурса — помочь ребятам из приемных и опекунских семей, воспитанникам школ-интернатов и детских домов реализовать себя в творчестве.