Россияне выбрали имя для моста в Крым

В России завершилось голосование за название транспортного перехода через Керченский пролив

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. "Крымский мост" — такое имя победило в онлайн-голосовании за лучшее название транспортного перехода, который соединит Кубань и Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Голосование проводилось с 16 ноября. На специальном сайте было вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост дружбы или Мост воссоединения.

В результате 64% проголосовавших выбрали вариант "Крымский мост".

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"Теперь "Крымский мост" станет официальным названием транспортного перехода через Керченский пролив и появится на топографических картах и дорожных информационных указателях", — говорится в сообщении.

Отметим, что 24% пользователей проголосовали за вариант "Керченский мост", 6% — за "Мост воссоединения".

В течение месяца в голосовании приняли участие около 380 тысяч пользователей.

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