В России официально стартовала президентская предвыборная кампания

ТАШКЕНТ 18 дек — Sputnik. В России официально стартовала кампания по выборам президента страны, соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано в "Российской газете", сообщает РИА Новости.
Таким образом, участники президентской гонки — как представители партий и организаций, так и самовыдвиженцы — уже могут собирать необходимые документы в Центризбирком России.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на данный момент принять участие в борьбе за главный пост страны изъявили желание 23 претендента, включая действующего президента Владимир Путин.
По заверениям главы Центризбиркома, все 880 тысяч представителей участков различных уровней полностью готовы к организации и проведению дня голосования.
Памфилова добавила, что за последние шесть лет в России максимально либерализировано законодательство о выборах главы государства, снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей, что сделает этот процесс еще более конкурентным и открытым.
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