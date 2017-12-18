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В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ

В России официально стартовала президентская предвыборная кампания

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В мире
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В президентской гонке планируют принять участие 23 кандидата, включая действующего главу государства, а само голосование пройдет 18 марта 2018 года

ТАШКЕНТ 18 дек — Sputnik. В России официально стартовала кампания по выборам президента страны, соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано в "Российской газете", сообщает РИА Новости.

Таким образом, участники президентской гонки — как представители партий и организаций, так и самовыдвиженцы — уже могут собирать необходимые документы в Центризбирком России.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на данный момент принять участие в борьбе за главный пост страны изъявили желание 23 претендента, включая действующего президента Владимир Путин.

Выборы в России. Архивное фото.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Выборы президента России состоятся 18 марта
Всего же на организацию кампании и самих выборов, которые пройдут 18 марта, планируется потратить чуть более 14,8 миллиарда рублей.

По заверениям главы Центризбиркома, все 880 тысяч представителей участков различных уровней полностью готовы к организации и проведению дня голосования. 

Памфилова добавила, что за последние шесть лет в России максимально либерализировано законодательство о выборах главы государства, снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей, что сделает этот процесс еще более конкурентным и открытым.

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Теги:
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Владимир Путин, Россия, Национальные выборы



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