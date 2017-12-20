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Дым от лесных пожаров поднимается в ночное небо, Калифорния, США

Пожар "Томас" стал вторым по силе в истории Калифорнии

© REUTERS/ David McNew
В мире
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Самый крупный пожар, охвативший более 273 тысяч акров (110,4 гектара), был зарегистрирован в штате в 2003 году

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Бушующий в Калифорнии природный пожар "Томас" стал вторым по масштабу в истории штата, передает РИА Новости.

Тушение пожаров в Калифорнии
Associated Press / RUPTLY
Калифорния в огне: в штате борются с лесными пожарами
Нынешние лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода. Всего на территории штата бушуют шесть пожаров, самым мощным из которых является "Томас". Ранее сообщалось, что в огненной стихии погибли два человека, в том числе один пожарный.

Как сообщили в управлении по защите лесных угодий и противопожарной охране Калифорнии, пожар охватил площадь в 272 тысячи акров (110 тысяч гектаров). Самый крупный пожар, охвативший более 273 тысяч акров (110,4 гектара), был зарегистрирован в штате в 2003 году.

По данным на 19 декабря, силам, задействованным в тушении, удалось локализовать 55% пожара. В управлении по защите лесных угодий и противопожарной охране Калифорнии сообщили, что пожар вряд ли удастся полностью локализовать до 8 января.

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Теги:
пожар, Калифорния, США



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