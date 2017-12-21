Тиллерсон: расширение санкций по "закону Магнитского" обезопасит США

США внесли еще 13 человек по всему миру, а также 39 физлиц и компаний в санкционный список по "глобальному закону Магнитского", который включает в себя также Гульнару Каримову

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Расширение санкционного списка по "глобальному закону Магнитского" способствует обеспечению безопасности США и их союзников, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Сегодняшнее действие продвигает наши ценности и способствует безопасности США, наших союзников и партнеров", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Тиллерсона.

По его словам, расширение списка демонстрирует, что США продолжат наказывать тех, кто серьезно нарушает права человека и замечен в коррупции.

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CША в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению США, нарушают права человека.

В четверг США внесли в санкционный список 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Как сообщил Минфин США, санкционный список по "глобальному закону Магнитского" включает сына генпрокурора РФ Артема Чайку и дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову.

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