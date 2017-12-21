00:56 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона

Тиллерсон: расширение санкций по "закону Магнитского" обезопасит США

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
240 0 0

США внесли еще 13 человек по всему миру, а также 39 физлиц и компаний в санкционный список по "глобальному закону Магнитского", который включает в себя также Гульнару Каримову

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Расширение санкционного списка по "глобальному закону Магнитского" способствует обеспечению безопасности США и их союзников, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Сегодняшнее действие продвигает наши ценности и способствует безопасности США, наших союзников и партнеров", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Тиллерсона.

По его словам, расширение списка демонстрирует, что США продолжат наказывать тех, кто серьезно нарушает права человека и замечен в коррупции.

Политолог Тофик Аббасов
© Sputnik/ Anar Mustafayev
Эксперт о встрече Лаврова с Тиллерсоном: никаких изменений
CША в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению США, нарушают права человека.

В четверг США внесли в санкционный список 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Как сообщил Минфин США, санкционный список по "глобальному закону Магнитского" включает сына генпрокурора РФ Артема Чайку и дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
список Магнитского, Рекс Тиллерсон, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
LIVE: Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
LIVE: Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054