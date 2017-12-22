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Беженцы, архивное фото

США решили разделять семьи нелегалов

© Sputnik/ Шахневаз Хан
В мире
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Власти надеются, что данная мера поможет решить проблемы с незаконным пересечением границы

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В США могут начать разделять родителей и детей из семей, нелегально въезжающих в США.

Такую возможность рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Эта мера направлена на решение проблемы с незаконным пересечением границы.

По данным газеты, новое предложение было поддержано со стороны иммиграционной и таможенной полиции США, однако еще не подписано министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

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Новая мера подразумевает разделение семей, при этом родители будут направлены в специальные центры содержания, а дети будут помещены в приюты для несовершеннолетних или переданы поручителю, который может быть родственником в США.

Согласно действующей политике, семьи мигрантов не разлучают во время ожидания решения о депортации. Они либо находятся в специальных семейных центрах, либо освобождаются до суда.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.

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Теги:
США, Общество



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