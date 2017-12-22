США решили разделять семьи нелегалов

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В США могут начать разделять родителей и детей из семей, нелегально въезжающих в США.

Такую возможность рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Эта мера направлена на решение проблемы с незаконным пересечением границы.

По данным газеты, новое предложение было поддержано со стороны иммиграционной и таможенной полиции США, однако еще не подписано министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Sputnik / Александр Натрускин Московский: выдворение мигрантов из РФ разрушает их гражданские семьи

Новая мера подразумевает разделение семей, при этом родители будут направлены в специальные центры содержания, а дети будут помещены в приюты для несовершеннолетних или переданы поручителю, который может быть родственником в США.

Согласно действующей политике, семьи мигрантов не разлучают во время ожидания решения о депортации. Они либо находятся в специальных семейных центрах, либо освобождаются до суда.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.