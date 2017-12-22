США решили разделять семьи нелегалов

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В США могут начать разделять родителей и детей из семей, нелегально въезжающих в США.
Такую возможность рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Эта мера направлена на решение проблемы с незаконным пересечением границы.
По данным газеты, новое предложение было поддержано со стороны иммиграционной и таможенной полиции США, однако еще не подписано министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.
Согласно действующей политике, семьи мигрантов не разлучают во время ожидания решения о депортации. Они либо находятся в специальных семейных центрах, либо освобождаются до суда.
Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.
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