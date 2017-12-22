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Силуэт елки из космоса

Елка из космоса: приближение Нового года чувствуется даже на орбите

© Фото: instagram / Сергей Рязанский
В мире
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Российский космонавт Сергей Рязанский продолжает делиться фотографиями, сделанными им с орбиты

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Снимок силуэта главного символа Нового года, который видно даже из космоса, опубликовал на своей странице в Instagram российский космонавт Сергей Рязанский.

"Очень рад быть дома, на Земле. Здесь во всем чувствуется приближение Нового года! Даже в этом снимке, сделанном над Саудовской Аравией, символично просматривается силуэт главного символа предстоящих праздников", — написал он.

Фотография была сделана им с борта Международной космической станции, где Рязанский находился с очередной миссией.

Российский космонавт Сергей Рязанский поделился фотографиями столицы Узбекистана, которую сделал из космоса.
© Фото sergeyiss / Instagram
Красота Ташкента из космоса: фото узбекской столицы с борта МКС
Напомним, 14 декабря экипаж длительной экспедиции, которую возглавлял Сергей Рязанский, вернулся на Землю.

Ранее космонавт опубликовал снимки ночного Ташкента, сделанные им с орбиты, которые не могли оставить равнодушными пользователей соцсетей.

Являясь активным интернет-пользователем, Рязанцев часто публикует фотографии и видеоролики с красивыми космическими пейзажами.

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Теги:
Сергей Рязанский, Россия, Наука и технологии



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