Елка из космоса: приближение Нового года чувствуется даже на орбите

Российский космонавт Сергей Рязанский продолжает делиться фотографиями, сделанными им с орбиты

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Снимок силуэта главного символа Нового года, который видно даже из космоса, опубликовал на своей странице в Instagram российский космонавт Сергей Рязанский.

"Очень рад быть дома, на Земле. Здесь во всем чувствуется приближение Нового года! Даже в этом снимке, сделанном над Саудовской Аравией, символично просматривается силуэт главного символа предстоящих праздников", — написал он.

Фотография была сделана им с борта Международной космической станции, где Рязанский находился с очередной миссией.

Напомним, 14 декабря экипаж длительной экспедиции, которую возглавлял Сергей Рязанский, вернулся на Землю.

Ранее космонавт опубликовал снимки ночного Ташкента, сделанные им с орбиты, которые не могли оставить равнодушными пользователей соцсетей.

Являясь активным интернет-пользователем, Рязанцев часто публикует фотографии и видеоролики с красивыми космическими пейзажами.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.