00:57 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
В мире

Дональд Трамп решил предоставить Украине противоракетные комплексы

В мире
Получить короткую ссылку
8001

Контракт на сумму 47 миллионов долларов включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Контракт на сумму 47 миллионов долларов включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

После одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в течение 30 дней должен рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Дональд Трамп, США, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
LIVE: Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
LIVE: Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054