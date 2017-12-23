Дональд Трамп решил предоставить Украине противоракетные комплексы

Контракт на сумму 47 миллионов долларов включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Контракт на сумму 47 миллионов долларов включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

После одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в течение 30 дней должен рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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