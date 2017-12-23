Путин сыграл в хоккей у стен Кремля

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел накануне поздно вечером на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На размещенных на сайте фотографиях видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.

© Sputnik/ Алексей Никольский Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.



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