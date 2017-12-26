Участников "Ты супер! Танцы" научили справляться с волнением

ТАШКЕНТ, 26 дек — пресс-служба Sputnik. Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева встретилась с участниками проекта "Ты супер! Танцы", для которых международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в культурную столицу России.
Знаменитая балерина рассказала юным танцорам о том, как справиться с волнением перед выступлением и мотивировать себя перед выходом на сцену.
После этого Любовь Андреева вместе с приглашенным солистом Латвийского Национального балета Денисом Климуком продемонстрировали ряд виртуозных балетных поддержек, которые произвели огромное впечатление на детей. В свою очередь молодые слушатели смогли проявить себя перед знаменитыми артистами, исполнив свои национальные танцы."Все дети очень талантливые. Три дня подряд я смотрела их выступления и искренне восторгалась увиденным. У меня сердце замирало от сложнейших, практически цирковых приемов в их танцах. Пусть продолжают танцевать, и у них все получится", — сказала Любовь Андреева.
"Я счастлива знакомству с Любой. Ее пример очень вдохновляет и мотивирует нас. Надеюсь, что когда-нибудь смогу так же танцевать на большой сцене", — отметила Милена Тачулия из Абхазии.
Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.
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