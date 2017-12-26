Личный кабинет Агентства по миграции РУ — на портале "Работа в России"

Кабинет на портале позволит агентству обеспечить доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана открыло личный кабинет на портале "Работа в России". Церемония открытия прошла в Ташкенте во вторник, сообщает РИА Новости.

Личный кабинет позволит обеспечить доступ к перечню работодателей в РФ, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе граждан республики.

"Темпы нашего сотрудничества очень высокие. Тот личный кабинет, который мы сегодня открыли, — это уже плод нашей совместной работы, это то, что сегодня уже начнет приносить пользу", — сказал на церемонии открытия заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков.

По его словам, личный кабинет на портале позволит агентству обеспечить доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе граждан Узбекистана.

© Sputnik/ Павел Лисицын Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ вступило в силу

Также у агентства появится возможность направить в личный кабинет Роструда запрос информации об условиях труда у работодателей, к которым предполагается трудоустройство граждан Узбекистана, а также о нарушениях трудового законодательства в отношении граждан республики.

"Впереди работы очень много. Но темп, который мы взяли, позволит достичь всех целей, которые определены и в межправительственном, и межведомственном соглашениях в очень короткие сроки", — отметил Иванков.

В начале апреля правительства России и Узбекистана подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. По данным МИД Узбекистана, 21 декабря документ вступил в силу после его ратификации парламентами двух стран. Правительства двух стран в апреле подписали также соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. Накануне МВД РФ открыло свое представительство в Ташкенте.

Ранее Россия и Узбекистан договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Как сказал министр труда РФ Максим Топилин, проект меморандума должен быть подготовлен к февралю 2018 года.

Ожидается, что в документе будут отражены направления сотрудничества по вопросам мониторинга рынка труда, содействия занятости населения, поддержки безработных, условий и охраны труда, совершенствования законодательства и другие.



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