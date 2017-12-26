Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни

Народный артист РСФСР написал более 400 песен, в том числе музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену

ТАШКЕНИ, 26 дек — Sputnik. Скончался Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР композитор Владимир Шаинский, сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

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Композитор Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Его первыми произведениями стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданого" (1994).

Он написал более 400 песен, среди которых множество произведений для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Композитор прожил два года в Ташкенте после того, как в 1941 году его семья была эвакуирована в Узбекистан. Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в 1943 году его призвали в армию. На фронте во время Великой Отечественной войны Шаинский написал свои первые песни.

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