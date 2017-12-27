Около тысячи игиловцев остаются в Сирии и Ираке

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковника Райана Диллона.
Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.
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