Около тысячи игиловцев остаются в Сирии и Ираке

Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявлял, что в Сирии и Ираке находятся порядка трех тысяч террористов

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковника Райана Диллона.

© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation Два года операции российских ВКС в Сирии 24

Президент России Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране.

Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

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