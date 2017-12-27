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Демонстранты с флагом ИГ. Архивное фото

Около тысячи игиловцев остаются в Сирии и Ираке

© AFP / TAUSEEF MUSTAFA
В мире
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Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявлял, что в Сирии и Ираке находятся порядка трех тысяч террористов

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковника Райана Диллона.

Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ
© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation
Два года операции российских ВКС в Сирии
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Президент России Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране.

Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

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Теги:
Сирия, США



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    Здравствуй, елка, Новый год!

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