Трамп в 2018 году собирается в евротур

Свое путешествие американский президент планирует начать с Греции, где на международной выставке в Салониках США будут почетным гостем

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Администрация Белого дома готовит турне президента Дональда Трампа по Европе в 2018 году, начнет он его с Греции.

"Масштабное турне планируется начать с Греции. Затем Трамп посетит несколько европейских стран и, возможно, Ближний Восток", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом подготовки поездки.

Он уточнил, что предварительные сроки поездки — лето и начало осени.

В сентябре в Салониках будет проходить международная выставка, почетным гостем которой станут США. Американский посол в Афинах Джеффри Пайетт сообщил ранее, что США намерены организовать очень широкое представительство на выставке.

Однако, по словам источника агентства, пока неизвестно, будет ли турне президента США приурочено к выставке, которая пройдет с 8 по 16 сентября 2018 года.

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"Сейчас вся программа только обсуждается. Все планы зависят от международной обстановки и ее развития", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в администрации США надеются, что поездка Трампа будет более результативной, чем Барака Обамы — в ноябре 2016 года, уже после победы Трампа на президентских выборах Обама посетил Грецию и Германию.

Трамп совершил свое первое зарубежное турне с 20 по 27 мая 2017 года. Он посетил страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину, а также саммиты НАТО и G7 в Брюсселе и в итальянской Таормине, побывал в Риме и Ватикане, где встретился с папой римским.

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