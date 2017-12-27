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Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

Акция обмена пленными прошла между Киевом и Донецком при поддержке РФ

© Sputnik/ Сергей Аверин
В мире
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Масштабный обмен пленными начался с конфликта, ЛНР передала Киеву 16 человек, а Киев Луганску — 75

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Киев и Донецк начали обмен пленными в подконтрольном самопровозглашенной ДНР городе Горловке.

В настоящее время проходит проверка списков. На месте присутствуют представители Киева.

"Автобусы с удерживаемыми лицами, которых должны передать ДНР, и теми, кого должны передать Украине, прибыли на территорию ДНР", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что обмен пленными между Киевом и Донецком будет проходить на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В среду в Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. Как заявляла Кобцева, на первом его этапе ЛНР передала Киеву 16 человек, Киев вернул Луганску 75.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
На переходный период: глава ДНР заявил о создании Малороссии
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Теги:
обмен, пленные, ЛНР, ДНР, Россия



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