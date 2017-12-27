Telegram подал иск к ФСБ в Верховный суд России

Юристы Telegram оспаривают решение суда о предоставлении ФСБ данных о пользователях и доступу к переписке в мессенджере

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Верховный суд России получил иск юристов Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений, сообщается в карточке дела.

Отмечается, что иск поступил в суд 26 декабря и в настоящее время передан судье.

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Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.

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