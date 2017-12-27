В супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв

Сигнал о хлопке в одном из магазинов Санкт-Петербурга поступило вечером в среду, пожара после хлопка не последовало, посетители и персонал эвакуированы

ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспектев произошел взрыв неустановленного устройства. В результате ЧП госпитализированы четыре человека, сообщает РИА Новости.

Как сообщают экстренные службы Северной столицы России, в результате хлопка, который произошел примерно в 18.55 по местному времени, несущие конструкции здания не пострадали, пожара на месте происшествия также не было.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились четверо, в то же время, по данным источника, пострадали девять человек.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. На месте работают следователи, сам супермаркет закрыт, персонал и посетители эвакуированы.

Глава СК направил в Петербург несколько столичных следователей для помощи в расследовании происшествия.

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