В музее Ватикана во время уборки нашли 500-летние фрески Рафаэля

Специалисты предполагают, что Рафаэль создал эти картины в 1519 году, за год до своей смерти

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Две фрески, написанные Рафаэлем Санти около 500 лет назад, нашли во время реставрации и уборки одной из комнат музея Ватикана. Об этом сообщает газета "Известия".

Художник изобразил женщин, символизирующих справедливость и дружбу. Специалисты предполагают, что Рафаэль создал эти картины в 1519 году, за год до своей смерти.

Полностью завершить роспись помещения он не успел. После смерти Рафаэля работу продолжили другие мастера, а об истинном авторе вскоре забыли.

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