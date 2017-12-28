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Президент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии

Владимир Путин вручает воевавшим в Сирии госнаграды в Кремле

© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (123)
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На торжественное мероприятие были приглашены более 600 солдат и офицеров Вооруженных сил России

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает государственные награды военнослужащим, участвовавшим в антитеррористической операции в Сирии.

Президент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии
На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России. В своем выступлении Владимир Путин отметил, что за два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч военнослужащих, передает пресс-служба Кремля.

Среди них представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники.

"Каждый действовал мужественно и решительно — так, как подобает сыновьям и дочерям нашей великой родины, воинам нашей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями доблести, чести и благородства", — сказал президент России.

Президент РФ Владимир Путин и ефрейтор Денис Портнягин (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин и ефрейтор Денис Портнягин (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
Звания Героя Российской Федерации удостоены главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Александр Лапин (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Александр Лапин (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
Орденом Святого Георгия IV степени награждаются подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин.

Президент РФ Владимир Путин и полковник Артур Люфт (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин и полковник Артур Люфт (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ
Ордена Мужества удостоены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин. Капитан Александр Захаров награждается медалью "За отвагу", а сержант Антон Кирюшин — Медалью Жукова. Кроме того, старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.

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Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (123)
Теги:
Владимир Путин, Сирия, Россия



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

  • Продажа пиротехники в Краснодаре
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    Сотрудники Таможенной службы Душанбе обнаружили у несовершеннолетнего свыше 22 тысяч капсул пиротехники, запрещенной в Таджикистане.

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