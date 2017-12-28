Путин и Песков назвали взрыв в Петербурге терактом

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. При взрыве в магазине в Санкт-Петербурге, использовались поражающие элементы, поэтому его можно расценивать как теракт, но лучше обращаться за комментариями в силовые ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом удалось прийти к заключению, что произошедший в Санкт-Петербурге взрыв является терактом.
Президент России Владимир Путин также назвал произошедшее терактом.
Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.
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