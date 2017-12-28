Путин и Песков назвали взрыв в Петербурге терактом

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, пострадали 13 человек, сейчас в стационаре остаются шестеро

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. При взрыве в магазине в Санкт-Петербурге, использовались поражающие элементы, поэтому его можно расценивать как теракт, но лучше обращаться за комментариями в силовые ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом удалось прийти к заключению, что произошедший в Санкт-Петербурге взрыв является терактом.

© Sputnik/ Александр Гальперин Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

Напомним, вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Следственный комитет РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационаре остаются шестеро. Среди пострадавших есть и гражданин Узбекистана 1957 года рождения, в данный момент его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Президент России Владимир Путин также назвал произошедшее терактом.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.