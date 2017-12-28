За отказ ухаживать за пожилыми родителями в РТ посадят на 3 года

В Таджикистане внесены поправки в Уголовный кодекс, раньше лиц, уклоняющихся от ухода за пожилыми родителями отправляли на исправительные работы на срок от 120 до 180 часов

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки своих престарелых и нетрудоспособных родителей, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Поправки в УК об этом приняла нижняя палата парламента страны.

В подобных случаях до принятия поправок закон ограничивался наказанием в виде исправительных работ от 120 до 180 часов, исправительными работами до 2 лет, либо лишением свободы на этот же срок, передает Sputnik Таджикистан.

"Дополнена статья 178 УК "Злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей". Согласно поправкам лицо, признанное судом ответственным за содержание своих родителей, но умышленно и регулярно уклоняющееся от опеки, будет приговорено к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года", — сообщил депутатам член парламентского Комитета по законодательству и правам человека Бахтовар Сафаров.

В 2016 году в Конституцию Таджикистана был внесен пункт, по которому совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей.

Сафаров отметил, что забота о родителях стала конституционной нормой, поэтому она должна быть надлежащим образом защищена и гарантирована. "Именно поэтому была ужесточена ответственность в Уголовном кодексе страны", — сказал он.

В последние годы, по официальным данным, дома престарелых переполнены постояльцами, от которых отказались родные. В настоящее время в них, по данным Министерства здравоохранения и соцзащиты населения республики, содержатся 1017 постояльцев.

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