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Автобус врезался в остановку на северо-западе Москвы

Автобус, наехавший на остановку в Москве, поставлен на дорогу

© Sputnik/ Максим Блинов
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Вторая за неделю авария с автобусом в Москве обошлась без пострадавших. В данный момент специалисты проверяют таксомоторную компанию, автомобиль которой спровоцировал наезд автобуса на остановку

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице в Москве, в настоящий момент поставлен на дорогу и будет отправлен в автобусный парк.

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

"Пострадавший в ДТП автобус поставлен на дорогу и будет отправлен в автобусный парк", — говорится в сообщении департамента транспорта.

Отмечается, что среди пассажиров автобуса нет ни одного пострадавшего. Департамент транспорта Москвы обратится в Минтранс Подмосковья с просьбой проверить таксомоторную компанию, автомобиль которой спровоцировал ДТП с автобусом.

Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
RUPTLY/d.degtjareva/anya_vladova
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"Специалисты "Группы ГАЗ" направлены на место аварии для изучения обстоятельств происшествия. По предварительным данным, наезд на остановку был допущен при попытке водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством. Для уточнения данных представители "Группы ГАЗ" проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса", — говорится в сообщении группы.

Этот инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на текущей неделе. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Девять человек, по данным на вечер четверга, оставались в больницах.

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