Актер Башаров берет под опеку двух сирийских детей-беженцев

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Известный российский актер Марат Башаров берет на попечение пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму – сирийских детей, проживающих во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане.
Муфтий Москвы отметил, что "эти дети растут без отцов", а по законам шариата сиротами считаются те, у кого нет одного из родителей. В январе планируется вылет российской делегации в Ливан для встречи с Ахмадом и Асмой и официального оформления попечительства, добавил Аляутдинов.
По словам Башарова, помощь сирийским детям – его гражданский и религиозный долг. "У меня было счастливое детство, я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители", — сказал актер.
"Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают", — добавил Башаров.
Актер также сообщил, что в следующем году в Москве состоится премьера постановки "Разговор с душой. За гранью" на исламскую тему, он не только сыграет главную роль, но и впервые выступит как режиссер-постановщик.
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