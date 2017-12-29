Актер Башаров берет под опеку двух сирийских детей-беженцев

Марат Башаров будет помогать материально двум детям из Сирии, а также их семьям, у мальчика в семье шесть братьев и сестер, а у девочки - пять

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Известный российский актер Марат Башаров берет на попечение пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму – сирийских детей, проживающих во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане.

© Sputnik/ Илья Питалев Террористы из Сирии вербуют беженцев на границе

"Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей. Выделенные актером деньги будут направлены на покупку продуктов и всего необходимого Ахмаду и Асме, в том числе их семьям. У мальчика в семье еще шесть сестер и братьев, а у девочки – пять", — сообщил РИА Новости глава исламского благотворительного фонда "Закят", муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Муфтий Москвы отметил, что "эти дети растут без отцов", а по законам шариата сиротами считаются те, у кого нет одного из родителей. В январе планируется вылет российской делегации в Ливан для встречи с Ахмадом и Асмой и официального оформления попечительства, добавил Аляутдинов.

По словам Башарова, помощь сирийским детям – его гражданский и религиозный долг. "У меня было счастливое детство, я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители", — сказал актер.

"Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают", — добавил Башаров.

Актер также сообщил, что в следующем году в Москве состоится премьера постановки "Разговор с душой. За гранью" на исламскую тему, он не только сыграет главную роль, но и впервые выступит как режиссер-постановщик.

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