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Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

© vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (7)
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Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге был гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Александр Гальперин
Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана
Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ.

Напомним, в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (7)

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Теги:
Санкт-Петербург, Россия, Преступление, закон и правосудие



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