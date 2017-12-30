Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге был гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

© Sputnik/ Александр Гальперин Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ.

Напомним, в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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