Операция пострадавшему в теракте узбекистанцу прошла успешно - МИД

В настоящее время состояние пострадавшего при взрыве в Петербурге гражданина Узбекистана стабильное

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. После успешной операции по удалению инородного предмета, проведенной в городской Александровской больнице № 17, состояние раненного от взрыва в Санкт-Петербурге гражданина Узбекистана Хазраткула Аликулова стабильное.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики со ссылкой на Консульское управление ведомства.

"Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в России находятся в постоянном контакте с властями Санкт-Петербурга и предприняли меры по соответствующей компенсации пострадавшему от теракта", — говорится в сообщении.

© vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге , в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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