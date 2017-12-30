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Жительница Чечни с ребенком, возвращенным из Ирака

Из Ирака в Дагестан вернули еще около 40 детей и женщин

© Sputnik/ Саид Царнаев
В мире
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На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Около 40 женщин и детей возвращены в Дагестан из Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка республики Марину Ежову.

Она отметила, что все дети, прибывшие в республику, получают всю необходимую помощь.

"Врачи оказывают необходимую амбулаторную помощь, занимаются лечением и выявлением возможных возбудителей различных инфекций, которые могут быть опасны для жизни и здоровья детей. Прежде всего, речь идет о туберкулезе, а также различные респираторные и вирусные инфекции", — сказала Ежова.

В Грозный доставили самую большую группу женщин и детей, спасенных в Сирии
© Ruptly.
Женщин и детей из Сирии доставили в Грозный, среди них 2 узбекистанца
Напомним, при содействии чеченских властей около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

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