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A car of the Investigative Committee is seen parked outside Novgorod Region legislature

Исполнитель и организатор взрыва в Петербурге задержан

© Sputnik/ Konstantin Chalabov
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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (9)
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Следственный комитет потребует арестовать мужчину, задержанного по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете Петербурга

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности задержала организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.

В настоящее время следователи начали допрос подозреваемого.

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По информации ряда СМИ, задержанный предположительно состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни.

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Напомним, в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (9)

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Теги:
Санкт-Петербург, Россия, Взрыв, Преступление, закон и правосудие



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