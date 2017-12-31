Исполнитель и организатор взрыва в Петербурге задержан

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности задержала организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.
В настоящее время следователи начали допрос подозреваемого.
Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
По информации ряда СМИ, задержанный предположительно состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни.
, в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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